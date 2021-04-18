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Siyaset Kobani olaylarının hesabını verecekler: Pervin Buldan'dan Kobani davası açıklaması!
Siyaset

Kobani olaylarının hesabını verecekler: Pervin Buldan'dan Kobani davası açıklaması!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere birçok HDP'linin yargılanacağı Kobani davasına sayılı günler kala, HDP'li Pervin Buldan'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 17:04:00 - 2021-04-19 00:47:22
Kobani olaylarının hesabını verecekler: Pervin Buldan'dan Kobani davası açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerinin belediye eşbaşkanlarıyla düzenledikleri toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Hazırlıklarımıza devam ediyoruz'

Terör sevici HDP'nin Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan, "Televizyonlarda ahkam kesenler, bize öğüt verenler, HDP kendisini feshederse davanın düşeceğine dair yorum yapanlar, bize asla geri adım attırmadı." dedi. HDP olarak tüm olasılıklara karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Buldan, "İddianamenin geri gönderilmesi bizi haklı çıkardı. İddianame tekrar gelmeyecek diye kendimizi rehavete sürüklemenin bir anlamı yok. HDP olarak tüm hazırlıklarımıza, kapatmayı gündemde tutarak değil ama bunun A, B, C planlarımızı yaparak devam ediyoruz. Bunun da bilgisini paylaşmak isterim. Çok güçlü bir Hukuk Komisyonu oluşturuyoruz. Bu Hukuk Komisyonu sadece kapatma davası ile ilgili değil." ifadelerini kullandı.

'Kobani davası haklılığımızı ifade edecek bir zemin sunuyor'

PKK sempatizanlarını sokağa çağırarak, 37 vatandaşımızın ölümüne sebep olan Selahattin Demirtaş başta olmak üzere birçok HDP'linin yargılanacağı Kobani davasına da değinen Buldan, "26 Nisan’da hepimizi yakından ilgilendiren Kobani Davası ile karşılaşacağız. Kobani Davası da bizi uzun bir süre, aylar sürecek bir süreçte, yoğun bir şekilde meşgul edecek ve bunun üzerinden mücadelemizi, haklılığımızı ifade edebileceğimiz bir zemin sunuyor. Hükümetin bu konuda da yaklaşımı çok iç açıcı değil. Bunu üzerinden pek çok şey yapmaya çalışacaklar. Bunun önüne geçmek için hukukçu arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyorlar. Bunu bilmenizi isterim." dedi.

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Yorumlar

Vatandas

Bunca sene kürt kardeşlerimizin sırtından gecindiniz tıpkı chp gibi onlarda bunca sene ataturku kullanarak gecindi artık yolun sonu hdpkk ve chp için gözüküyor.
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Emir

Hem Aydın,Denizli,Antalya,Muğla,Mersin,Sakarya,İzmir,Adapazarı v.b birçok ilde yerleşip fıstık gibi yaşayacak ondan Sonra Kürt Sorunu öylemi HDP liler sizi ALLAH C.C. havale ediyorum.Sözüm Düzgün aklı başında hekalindeki Kürt kardeşlerimize asla değil .Sözüm Bölücülük yapan Köpeklere bölücülüğü Kürt,Türk,Laz,Arap v.b kim yapıyorsa.
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