Kobani iddianamesi! Şehit Riyat Güneş'in ağabeyi: Selahattin Demirtaş'tan şikayetçiyim

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

3 bin 530 sayfadan oluşan Kobani iddianamesinde şehit yakınlarının ifadeleri de yer aldı. Burada ifadesi bulunan Şehit Riyat Güneş'in ağabeyi Nihat Güneş, Selahattin Demirtaş'tan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay gününü anlattı

İfadesinde fırıncılık mesleğini icra ettiğini söyleyen ağabey Güneş, kardeşinin PKK'lı alçaklar tarafından Şehit edildiği olay gününü şöyle anlattı:

"07.10.2014 günü kardeşim Riyat GÜNEŞ beni telefon ile arayarak nerede olduğumu sordu. Kendisine 'fırında çalışıyorum' dedim. Bana 'olaylar çok yoğun dışarı çıkma kendine dikkat et' dedi. Ben de kendisine nerede olduğunu sordum. 'Biz de arkadaşlar ile birlikte et dağıtım işimizi bitirerek eve gidiyoruz' dedi ve telefonu kapattı."

Son görüşmemizden sonra ona ulaşamadım

Telefonu kapattıktan sonra bir daha kardeşine ulaşamadığını belirten ağabey Güneş, "Yaklaşık 10 dakika sonra kardeşim Riyat'ı kendisine ait olan telefondan ısrarla aramama rağmen ulaşamadım. Diğer kardeşim Hüseyin GÜNEŞ beni arayarak 'Riyat'ı aradım. Telefonuna tanımadığım başka birisi cevap verdi ve bana 'telefonu yerde buldum. Bulunduğumuz yerde yaralılar var. Gelin bakın' diye söyledi' dediğinde Hüseyin'e 'bekle iş yerinden çıkıyorum. Birazdan orda olurum. Beraber gideriz' diye söyledim." ifadelerini kullandı.

'Kardeşim beni beklemeyerek yola çıkmış

"Kardeşim Hüseyin beni beklemeden telefonda kendisine söylenen yere arkadaşlarına ait araç ile giderek Riyat'a ait olan telefonu tanımadığı şahıstan almış." diyen ağabey Güneş, "Şahıs kendilerine hitaben 'yaralıların olduğu yere gitmeyin. Size de zarar verebilirler' demiş. Ancak kardeşim Hüseyin yaralıların olduğu yere ısrarla gitmek isteyerek oraya ulaşmış. Riyat'a saldırdıkları yere ulaştığında ise apartmandan onlara da silah sıkmışlar. Aracı kendilerine siper ederek kardeşim Riyat'ı arabaya alıp hızlı bir şekilde belirtilen adresten ayrılmışlar. Telefonla görüştüğümüzde de 'Riyat yaralı hastaneye gideceğiz' dedi." şeklinde konuştu.

'Kardeşimin vefat ettiğini hastanede öğrendim'

Ağabey Güneş sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşimin İslami yaşantısı göz önünde bulundurularak bu gruplar tarafından sürekli olarak rahatsız ediliyordu. Bu olayın meydana gelmesinde de aynı etkenlerin olduğunu düşünüyorum. Edindiğim bilgilere göre Riyat ve arkadaşları araç ile belirtilen yere geldiklerinde yolun kapalı olması nedeni ile araçtan inerek yürüyerek gitmek istemişler. Fakat sokak olaylarında bulunan grup, kendilerini taşlamış. Kardeşim ve arkadaşları orada bulunan bir binaya sığınmışlar. Kardeşim önce sığındığı yerin balkonundan aşağı atılmış. Sonra da yere düşünce acımasızca dövülerek öldürülmüş. Kardeşimin ölümünde sorumlu olanlardan davacı ve şikayetçiyim."