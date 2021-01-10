Kobani iddianamesi: HDP'li vekilin skandal itirafları da yer aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Kobani eylemlerine ilişkin iddianamede; Kobani ve Hendek olaylarının, aynı amaç doğrultusunda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Türkiye topraklarını da içerisine alan sözde 'Bağımsız Kürdistan' devletini oluşturmak hedefiyle gerçekleştirildiği belirtildi. İddianamede sanıklardan eski HDP Milletvekili İbrahim Binici’nin, "Kobani olayları esnasında gerçekleştiren eylemlerin ve ölümlerin PKK örgütü tarafından organize edildiği ve Türkiye topraklarında özerklik ilan edilmesi adına gerçekleştirildiğini söyleyebilirim." ifadesi de yer aldı.

Hendek olayları neden başladı?

İddianameye göre; 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde terör örgütünün talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen serhildan (Başkaldırı) eylemlerinde oluşturulmak istenilen kanton bölgeler akabinde özerklik ilanı amaçlarının güvenlik güçleri tarafından bertaraf edilmesi sonrası örgüt, ideolojisinden vazgeçmedi. Eylemlerin daha şiddetli ve Türkiye geneline yaymak amacıyla KCK Yürtüme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran tarafından 14 Temmuz 2015 tarihinde, 'Kürdistan'da yeni bir dönem başlıyor' şeklinde yapılan talimat ve çağrı sonucunda 15 Ağustos 2015 tarihinde örgüt tarafından başlatılan 'Hendek Olayları' olarak bilinen bombalı ve silahlı saldırılar öncesi ve sonrası sürekli olarak bölge halkına ve ülkemiz topraklarında terör örgütü adına faaliyet gösteren yapı-yapılanmalara dönük çağrı ve talimatlar yapıldı.

Kobani heyetindeki HDP Milletvekilinden itiraf

İddianamede sanıklardan eski HDP Milletvekili İbrahim Binici’nin ifadeleri dikkat çekti. Binici, Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde "2014 yılı içerisinde söz konusu Kobani ziyareti için oluşturulan heyet HDP üst kurulu olan MYK tarafından alınan kararlar sonrası oluşturulmuş olan heyetti. Ben sağlık sorunlarımdan dolayı sorumluluk almıyordum. 24. dönem HDP bölge milletvekili olmam nedeniyle kimin aradığını hatırlamamakla birlikte heyete refakat etmem söylendi. Bunun üzerine ben de heyete dahil oldum. Heyet içerisinde benimle birlikte HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Şanlıurfa milletvekili İbrahim Ayhan, DTP Eşbaşkanı Kamuran Yüksek ve şu an ismini hatırlamadığım HDP milletvekili arkadaşlarım da vardı." dedi.

'Eylemleri PKK organize etti'

Kobani’ye geçtikten sonra PYD Eşbaşkanı Enver Müslim ile Enver Müslim’in taraftarlarının kendilerini karşıladığını kaydeden Binici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılama sonrası bizi bir binaya götürdüler. Burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar Selahattin Demirtaş ile konuşma ve görüşme yaptılar. Bu esnada Selahattin Demirtaş ve Enver Müslim dışında kimse konuşmadı. Yaklaşık 3 saat sonra bulunduğumuz yerden ayrılarak heyetle birlikte Türkiye’ye geçiş yaptığımız esnada Selahattin Demirtaş sınırda bulunan basın mensuplarına yönelik bir açıklama yapıyordu. Kobani olayları olarak bilinen ve ölüm olaylarının yaşandığı eylemlerin demokratik bir hak olmadığını tam aksine şiddet eylemleri olduğunu söyleyebilirim. Ben şiddetin her türlüsüne karşı duran bir kişiliğe sahibim. Yapılan Kobani olayları esnasında gerçekleştiren eylemlerin ve ölümlerin PKK örgütü tarafından organize edildiği ve Türkiye topraklarında özerklik ilan edilmesi adına gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. Yapılan açıklamalar, talimatlar ve çağrılar da bunu göstermektedir."