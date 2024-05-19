Kobani davası sonrası dikkat çeken çıkış! O isimler, efendilerine "ifşa olduk, alın bizi görevden" diye ricada bulunsunlar

Murat Özer, Selahattin Demirtaş ve şürekasının yargılandığı davada verilen cezaları masaya yatırdı. Mahkemenin kararının ardından, pek çok CHP'linin hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Özer, "Ülkenin son 10 yılında yaşadığı tüm terör saldırıları ve darbe teşebbüsünden sonra hâlâ mahkemenin siyasi karar verdiğini iddia eden varsa, ya bir doktora görünsün ya da kendilerini fona bağlayan efendisine 'ifşa olduk, alın bizi görevden' diye ricada bulunsun" dedi. Özer, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Rüyaları kâbusa döndü. Sadece ülkeyi ateşe verip, alevinde ellerini ısıtan pişkin bölücülerin mi? Hayır. CHP Kongresi'nde hançerisini yırtarcasına "Demirtaş'a özgürlük" diye bağıran Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in de kurduğu rüya çöktü. Hatta oturduğu koltuğu Kürtçü DEM'in ve dahi Türkçü İyi Parti'nin himmetine borçlu olan İmamoğlu'nun "bölücüyle kahvaltı" planı uzun yıllar sonrasına tehir edildi.

Geleceğimizi Batı'nın himmetinde arayanları da unutmamak lazım. Ülkenin ekonomik refahını Batı'dan gelecek krediler karşılığında Cumhur İttifakı'nın dağılması, Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılmasına bağlayanlar da sukutuhayale uğradılar.

Yargılandıkları mahkeme Demirtaş'a 42, yoldaşı Yüksekdağ'a 30 ve Ahmet Türk'e 10 yıl olmak üzere 108 sanıklı davada bölücüleri cezalandırdı. Belki de davanın en önemli sonucu "hiçbir şey yapmadıkları" iddia edilen sanıkların "terörist" olduklarının tescillenmesi olmuştur.

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(...) Şimdi ülkenin son 10 yılında yaşadığı tüm (...) terör saldırıları ve darbe teşebbüsünden sonra hâlâ mahkemenin siyasi karar verdiğini iddia eden varsa, ya bir doktora görünsün ya da kendilerini fona bağlayan efendisine "ifşa olduk alın bizi görevden" diye ricada bulunsun."