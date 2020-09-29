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Gündem Kobani azmettiricileri için 4 gün ek gözaltı süresi
Gündem

Kobani azmettiricileri için 4 gün ek gözaltı süresi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen terör eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 HDP’li adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:41:00 -
Kobani azmettiricileri için 4 gün ek gözaltı süresi

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen terör eylemleri soruşturmasında, 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 7 ilde 20 zanlı terörle mücadele ekiplerince yakalanmıştı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, adliyeye sevkedilen şüpheliler için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden ek gözaltı süresi talep etti. Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün hakkındaki gözaltı süresinin yarından geçerli olmak üzere 4 gün süreyle uzatılmasını kararlaştırdı. Şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin ardından tekrar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. B

İlgen iddiaları yalan

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal paylaşım hesaplarında, kobani terör olayları soruşturmasında gözaltında bulunan Ayhan Bilgen’in verilen gıdadan zehirlendiği ancak hastaneye götürülmediği şeklindeki asılsız paylaşımları yalanladı. 27 Eylül itibarıyla farklı suçlardan gözaltında bulunan toplam 181 şüpheliye mevzuat gereği hazırlanan aynı kumanyadan verildiği ifade edilen açıklamada, Ayhan Bilgen ile birlikte 2 şüpheliden daha sağlık şikayetleri alındığı ve tamamının sağlık kuruluşlarına götürülerek tedavi altına alındığı aktarıldı.

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