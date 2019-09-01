Koalisyon güçleri Yemen’de hapishaneye saldırdı: 50 ölü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’de Husilerin kontrolündeki bir hapishaneye hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’de Husilerin kontrolündeki bir hapishaneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’in güneybatısında Husilere ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İran destekli Husiler tarafından yapılan açıklamada ise, Dhamar kentinde koalisyon güçlerinin bir hapishaneye hava saldırısı düzenlendiği ve en az 50 kişinin öldüğü ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.