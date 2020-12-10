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Aktüel Koalisyon güçleri Husilere ait bomba yüklü iki botu imha etti
Aktüel

Koalisyon güçleri Husilere ait bomba yüklü iki botu imha etti

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:37:58 -
Koalisyon güçleri Husilere ait bomba yüklü iki botu imha etti

HUDEYDE (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Hudeyde kıyılarında Husilere ait bomba yüklü iki botun imha edildiğini bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansının (SPA) haberine göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, koalisyon güçlerinin Hudeyde'den gönderilen iki adet bomba yüklü bot tespit ettiklerini belirtti.

Botların koalisyon güçlerince imha edildiğini ifade eden Maliki, konuya ilişkin daha fazla detay paylaşmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini insanız hava araçları ve balistik füzelerle hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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