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Aktüel KOAH hastaları Kovid-19'dan 5 kat daha fazla etkileniyor
Aktüel

KOAH hastaları Kovid-19'dan 5 kat daha fazla etkileniyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Sinan Erginel: - "Ağır şekilde geçirilen Kovid-19 hastalığı riski, KOAH hastalarında 5 kat daha fazla görülüyor. KOAH hastaları sosyal mesafe, el yıkama ve maske, yüz kaplaması gibi temel enfeksiyon kontrol önlemlerini muhakkak önemsemeli"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:59:57 -
KOAH hastaları Kovid-19'dan 5 kat daha fazla etkileniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Sinan Erginel, 18 Kasım Dünya KOAH Günü'nde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kronik hastalara olan olumsuz etkisine dikkati çekti.

Prof. Dr. Erginel, yaptığı yazılı açıklamada, KOAH'ın bir akciğer hastalığı olduğunu hatırlatarak özellikle salgın döneminde söz konusu hastalığı olanların çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kovid-19'un, kronik hastalığı olan hastaları ve onlara bakım hizmeti veren sağlık merkezlerini de etkilediğini belirten Erginel, "KOAH hastalarında Kovid-19 daha sık görülüyor diyemeyiz. Fakat ağır şekilde geçirilen Kovid-19 hastalığı riski, KOAH hastalarında 5 kat daha fazla görülüyor. KOAH hastaları sosyal mesafe, el yıkama ve maske, yüz kaplaması gibi temel enfeksiyon kontrol önlemlerini muhakkak önemsemeli." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erginel, hastalara özellikle yıllık influenza aşısı olmak üzere, uygun aşıların yapılması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Hafif geçirilen Kovid-19 hastalığında KOAH'ı varsa, olağan KOAH protokolleri ile takip edilmeli, orta veya daha kötü Kovid-19 hastalarının ise oksijen tedavisi ihtiyacına özellikle dikkat edilerek normal KOAH hastalarına göre daha sık ve doğru bir şekilde izlenmelidir. Toplum olarak tüm kronik hastalarımızı önemsemeli, onların sağlığını riske atmamak için belirtilen tüm kurallara uymalıyız. 18 Kasım Dünya KOAH Günü bizim için milat olsun ve Kovid-19 riskini en aza indirebilmek için tüm gücümüzle mücadele edelim."


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