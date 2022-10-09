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Ekonomi KMÜ öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

KMÜ öğretim üyesi alıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin ilanla duyurulan birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 14:31:00 -
KMÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru süresi 7.10.2022 tarihinden itibaren onbeşinci günü mesai bitimidir. Onbeşinci gün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün mesai bitim tarihi olup son başvuru tarihi www.kmu.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilgili birime teslim edecekleri eser dosyalarının en az biri basılı olması kaydıyla flash bellek olarak teslim edebilirler. (İstenildiğinde basılı dosya teslim etmeleri kaydıyla)

2547 sayılı Kanun’un Ek-38 maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Duyuru Başlama : 07 Ekim 2022 Cuma

Son Başvuru : 21 Ekim 2022 Cuma

Dosya İnceleme Sonuçlarının Açıklanması : 26 Ekim 2022 Çarşamba

Başvuru için ilgili sayfada ilk önce üye giriş kaydı yapılması gerekmektedir.

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