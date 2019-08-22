Klopp: Futbolu Bırakabilirim

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp, kariyerinde zirve yapan Jürgen Klopp, birkaç yıl içerisinde futboldan kopabileceğini açıkladı.

Deneyimli teknik adam, Liverpool kariyerinden sonra ne yapmayı düşündüğü yönündeki bir soruya önce

"Bilmiyorum belki de Alman Milli Takımı, Bayern Münih, Dortmund... Sırasıyla hepsini çalıştırabilirim" şeklinde esprili bir cevap verdi.

Futbolu bırakabilirim

"Liverpool ile kontratım var ve bu şekilde devam edebilirim. Ancak önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde ne olacağını bilmiyorum. Belki de futbola veda edebilirim. Ama bu illaki bırakacağım anlamına gelmez. Yine de böyle bir şey duyduğunuzda şaşırmamalısınız" diye konuştu.