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Klopp çok sert konuştu: Dünyanın en saçma turnuvası!

İngiliz devi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Klopp, turnuvanın saçma olduğunu söyledi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 21:27
Klopp çok sert konuştu: Dünyanın en saçma turnuvası!

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

0-0 biten Manchester City maçının ardından konuşan Klopp, ''Çocuklar şimdi malesef gidip Uluslar Ligi maçları yapacaklar. Uluslar Ligi dünyanın en saçma turnuvası. Umarım sağlıklı bir şekilde geri dönerler. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde onlara ihtiyacımız var.'' sözlerini kullandı.

Takımın son durumunu da değerlendiren Alman teknik adam, ''Eğer biri bana sezon başında 8 maçta 20 puan toplayacağımızı söyleseydi hadi beyler 9. maçı oynayalım derdim.'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 21:27
  1. Jürgen Klopp
  2. Uluslar Ligi
  3. Klopp
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