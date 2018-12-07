Klima tehdidi

Klima, sağlığı olumlu olduğu kadar olumsuz da etkileyebiliyor. Düzenli olarak bakımı ve temizliği yapılmayan, yanlış seçilen klimalar astımı da tetikleyebilir, zatürreye de sebep olabilir.

KALBE ZARARLI

İç ve dış ortam sıcaklıkları arasındaki sıcaklık farkının 6 dereceyi geçmesi, ortam sıcaklığında ani gelişen yüksek değişiklikler, ilk önce solunum sistemi ve dolaşım sistemini etkiler. Kan damarlarında meydana gelen ani değişiklikler kendimizi hasta hissetmemize neden olur. Bu durum özellikle kronik kalp, akciğer ve şeker hastalığı olan yaşlı insanları etkiler.

ASTIMINIZ TETİKLENEBİLİR

Bakımı kötü ve yetersiz yapılan klimaların, akut farenjit, nezle ve akut tonsilit gibi üst solunum yolu hastalıklarına neden olduğu ispatlanmıştır. Kirli hava filtreleri, toz ve bakterilerin tekrar tekrar ev içi havasında sirkülasyonuna neden olur. Havası bu mikroorganizmalarla kirletilmiş bir ortamda zaman geçirmek; astım hastalarında bir atağın tetiklenmesine, alerjik rinitin alevlenmesine, burun, boğaz ve gözlerde tahriş hissi ve nezle benzeri hastalığa neden olabilir.

LEJYONER HASTALIĞI

Klimanın sebep olduğu lejyoner hastalığı, çok tehlikeli olabilen bir zatürre çeşididir. Sıcak, nemli ortamlarda ve su kaynaklarında yaşayabilen bir bakteri olan 'legionella' isimli bakteri bu hastalığa yol açar. Bakımı yapılmayan klima sistemlerine yerleşen ve çoğalan bu bakteri, klima tarafından oda havasına dağılır. Bakteri içeren bu havanın solunmasıyla zatürre meydana gelir. Hastalık bazen son derece hızlı ve agresif seyredebilir. Erken teşhis, tedavi başarısını doğrudan etkiler. Hastalık çok ilerlediğinde solunum yetmezliği gelişebilir ve can kaybına sebep olabilir. Yani ferahlamak için aldığınız klimadan ölebilirsiniz de.. Sakın tehlikeyi yabana atmayın!

HASTA BİNA SENDROMU

Günümüzün yaklaşık yüzde 80'ini işyerlerimizde veya evlerimizde, yani kapalı mekanlarda geçiriyoruz. Yaz aylarında düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılmayan klimalar; hem yaşadığımız mekanları kirleten toz, mantar sporları ve bakterilerin kaynağı olabilir, hem de bunların tekrar tekrar ev içindeki havaya karışmasına sebep olur. Böyle bir kapalı mekanda kalmak ve zaman geçirmek solunum yolu rahatsızlıkları yapar. Belirtiler, hasta binaya girildikten sonraki birkaç saat içinde başlar. Göz, burun ve boğazda tahriş hissi, öksürük, göğüste hırıltı, ciltte tahriş, yorgunluk ve kusma sık görülen belirtiler arasındadır.

BÜYÜĞÜ DAHA İYİ DEĞİL

'Daha büyüğü daha iyidir' düşüncesi klima için geçerli değildir. İhtiyacınızdan daha büyük bir klima evinizi soğutur. Ancak sağlığınızı ve ekonominizi bozar. Bazı firmaların internet sitelerinde bulabileceğiniz basit formüllerle soğutacağınız alanın boyutlarına göre hangi güçte bir klimaya ihtiyacınız olduğunu kolayca hesaplayabilirsiniz.

BAKIM ŞART

Herhangi bir mekanik sistem gibi, klimanızın performansı en üst düzeyde çalışabilmesi için düzenli bakıma ihtiyacı vardır. Kullandığınız filtrelerin tipine göre düzenli aralıklarla filtreler temizlenmeli ve değiştirilmeli.

TEMİZLİK YAPTIRIN

Borularınızı temiz tutun. Borular temizliği en çok ihmal edilen parçalardır. Borularınızı 3-4 yılda bir temizleyin.

SICAKLIĞA DİKKAT

İç ve dış ortam sıcaklıkları arasındaki fark 6 dereceyi geçmemeli. Ortam sıcaklığında ani gelişen değişiklikler kendinizi hasta hissetmenize sebep olur.