Kleptomani nedir?

Parası pulu olup da fırsatını bulunca çalmadan duramayan, basit şeyleri bile tabir caizse 'Kalk gidelim!' yapıveren insanlar vardır. Çoğunluğu da kadınlardır bu "hasta"lar.. Hastalıklarının adı "Kleptomani"dir.

Bu kişiler genellikle “Markete gittiğimde oradaki çikolataları çalmak için inanılmaz arzu duyuyorum. Bunun yanlış olduğunu biliyorum. Direniyorum, geriliyorum. Sonra çalıyorum ve müthiş rahatlıyorum. Ardından ise pişman oluyorum” derler.

“Çaldıklarımın hiçbir maddi değeri yok. Ivır zıvır, abur cubur vb.”

“Ben hırsız değilim!..”

“Çalmak için plan yapmadım. Düşünmedim. Sadece dayanamadım aldım!” gibi anlatımları olur.

Bu sorun, kişinin ihtiyacı olmadığı halde, maddi değeri küçücük nesneleri çalma dürtüsünü engelleyememe halidir. Çalma davranışının olumsuz sonuçlarını, bu davranışının sonucunda sıkıntı, utanç duyacağını bildiği halde "hasta" dürtülerine karşı koyamamakta hattâ aynı şeyi tekrarlamaktadır.

Pekalâ çaldığı nesneyi alacak maddi güce genellikle sahiptir. Çalma davranışını planlamış veya planlamamış olabilir. Fakat bu davranış genellikle aniden ortaya çıkar. Çalma birinden intikam almak için de yapılmaz.

KADINLAR ÖNDE!

Çalma hastalarının (kleptomanların) yaklaşık üçte ikisini kadınların oluşturduğu görülür.

Kadınlarda 30-35 yaşlarında, erkeklerde 50-55 yaşlarında daha sık görülmektedir.

Büyük çoğunlukla genç ergenlik döneminde başlayan, fark edilmez ise ve tedavi edilmezse uzun yıllar devam etme eğiliminde olan bir sorundur.

Başka pskiyatrik bozukluklar çalma hastalığına eşlik edebilir. Erkeklerde ateş yakıp yangın çıkarma (piromani), patolojik kumar oynama, öfke kontrol sorunları bunlar arasındadır.



Kadınlarda ise, saç, vücut tüylerini yolma hastalığı (trikotilomani) bu sorunla beraber görülebilmektedir.

Çalma hastalığının üç türü

Aralıklarla çalıp, uzun süre buna ara verenler

Bir süre boyunca çalıp bir süre ara verenler

Hayat boyu çalanlar

Bu tür hırsızlıklar, bazı kişilerde beyinle ilgili fiziksel rahatsızlıklar sonucunda da ortaya çıkabilmektedir:

Epilepsi

Beyin Atrofisi

Demans

Bazı tümörler

Bazı ilaçların yan etkileri de çalma davranışına yol açtığı gözlemlenmiştir.

Eklentileri de var!

Araştırmalar varsılların çalma sorununun nerdeyse hiçbir zaman tek başına yaşanan bir durum olmadığını göstermektedir. Çalma ile beraber psikiyatrik bir ya da birkaç sorunun olduğu görülür:

Depresyon

Takıntılar

Alkol ve Uyuşturucu

Cinsel Bozukluklar

Kişilik Bozuklukları

Yeme Bozuklukları