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Gündem Klavye teröristleri iş başında! Hastane saldırısını Hamas'a yıktılar ellerinde patladı
Gündem

Klavye teröristleri iş başında! Hastane saldırısını Hamas'a yıktılar ellerinde patladı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 23:51:00 -
Klavye teröristleri iş başında! Hastane saldırısını Hamas'a yıktılar ellerinde patladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Gazze'nin resmi hesabı, hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Gazze'nin resmi hesabı, hastane saldırısını Hamas'ın yaptığını kabul ediyor' iddiası doğru değildir.

İddiaya dayanak olarak gösterilen 'Gaza Report' hesabı Gazze'nin veya herhangi bir Filistin kurumunun resmi hesabı değildir.

Hesabın manipülasyon amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
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