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Gündem

Klavye delikanlıları emniyette ağladı! İlk ifadelerinde bakın ne dediler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak hakkındaki iğrenç paylaşım nedeniyle gözaltına alınan kişi emniyette verdiği ilk ifadede "Berat Albayrak ve eşinden özür diliyoruz. Yaptıklarımıza çok pişmanız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:08:00 -
Klavye delikanlıları emniyette ağladı! İlk ifadelerinde bakın ne dediler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak hakkındaki iğrenç paylaşımla ilgili soruşturma sürerken, soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan 7 kişiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 18 yaşından küçük olan bir şüpheli, Emniyet Çocuk Şube'ye gönderildi.

"Berat Albayrak ve eşinden özür diliyoruz"

Emniyet ifadeleri tamamlanan Muammer K. ile Mehmet F.K. ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülerken sorulara cevap vermeyen şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadede, "Berat Albayrak ve eşinden özür diliyoruz. Yaptıklarımıza çok pişmanız" dedikleri öğrenildi.

Soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında çirkin paylaşımı ilk yapan kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Yorumlar

ali

butun ... boyledir
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Avini

Bu insanları acırsanız yarın bir gün sesi yüksek perdeden gür çıkar// sakın ha özürlerine kanmayın kanarsanız vabal alırsınız
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