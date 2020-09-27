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Aktüel Klasik tekneler İstanbul'da buluştu
Aktüel

Klasik tekneler İstanbul'da buluştu

Yeniakit Publisher
2020-09-27 19:06:53 -
Klasik tekneler İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - "Klasik Tekneler Buluşması" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) "Klasik Tekneler Buluşması", İstanbul Yelken Kulübü ev sahipliğinde yapıldı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte AA muhabirine konuşan KÜDENFOR Direktörü Cem Gürdeniz, bu tabloyu Türkiye’nin bütün kıyı şehirlerinde görmeyi hayal ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye 21. yüzyılda denizci uygarlığı yakalayacak. O cepheye geçecek her türlü potansiyele sahip. Bu tablo bize muazzam umutlar veriyor. Mavi vatan uyanışının bu kadar yoğun olduğu bir dönemde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve Ege’de gelecek kuşakların jeopolitik çıkarlarını korumaya çalıştığı bir dönemde, Türk denizciliğinin yeniden şahlanışa geçmesi, Preveze Deniz Zaferinin 482. yıl dönümünde ve deniz kuvvetlerinin bu güzel gününde bu şekilde bu mesajın dünyaya verilmesi önemlidir. Türkiye, 21. yüzyılda mutlaka denizci olacaktır, buradan geri dönüş yoktur. Biz Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu olarak üç yıl evvel bir klasik tekneler platformu kurmuştuk. Türkiye’de gelecek kuşaklara aktarılması gereken yaşları 50-100 arasında olan 70’e yakın tekne var. Biz tekneleri kayıt altına alıp takip ediyoruz. Onların gelecek kuşaklara aktarılması için tedbirler alıyoruz."

Fenerbahçe sahilinden Bostancı yönüne seyir gerçekleştiren çok sayıda yelkenli tekneye, TCG Kılıç gemisi de eşlik etti.

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