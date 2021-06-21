KKTC'ye eski kimliklerle gidilir mi? KKTC'ye girişlerde eski kimlikler ne zamana kadar geçerli?
KKTC'ye artık yeni kimlikle mi giriş yapılacak? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek Türk vatandaşlarını merak ettiği konular arasında KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi ne zamana kadar gereçli olacağı. Peki KKTC'ye eski kimliklerle gidilir mi? KKTC'ye girişlerde eski kimlikler ne zamana kadar geçerli?
Türk vatandaşları, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak. Bu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşlarımızın yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur." ifadelerine yer verildi.