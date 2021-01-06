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Aktüel KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak
Aktüel

KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:13:34 -
KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 30 Haziran'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek Türk vatandaşlarının eski nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin yapılmayacağını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşlarımızın yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur." ifadelerine yer verildi.

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