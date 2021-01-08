KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’den önemli hamle

Türk mühendis ve tasarımcılarca geliştirilen yüzde 100 elektrikli otomobilin üretimi için personel alınacak. GÜNSEL’in kurumsal internet sitesinde, birçok pozisyon için işe alım ilanları yer alıyor. İlanlar arasında kalıp ustası, montaj elemanı, makine operatörü, kablaj işçisi, lojistik operatörü, kalıphane elemanı, CNC operatörü, plastik enjeksiyon kalıp bakım ve makine operatörü gibi birçok pozisyon var.

Kapılar sonuna kadar açık

Ekibini, yetiştirmek üzere kadrosuna katacağı yeni ara üretim elemanları ile güçlendirmeyi hedefleyen GÜNSEL, mühendis ve tasarımcı alımına da devam ediyor. Şirket, 175 kişiden oluşan mevcut ekibini, işe alacağı yaklaşık 100 kişiyle güçlendirecek. Seri üretime geçmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kapılarımız; cesur, meraklı ve yenilikçi gençlere sonuna kadar açıktır” dedi. GÜNSEL’i bugüne getiren ekibin yaş ortalamasının 35’in altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Günsel, ekibe dahil olacak kişilerin yetiştirilerek otomotiv endüstrisine kazandırılacağına vurguladı.

Ara eleman alacak

Elektrikli otomobil üretiminin geleceğin mesleklerini değiştirecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Günsel, “Özellikle üretim hattında çalışacak, meslek lisesi çıkışlı ara eleman ihtiyacı her geçen gün artmaya devam edecek. GÜNSEL olarak en önemli önceliklerimizden biri de otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir ekol oluşturmak” ifadelerini kullandı.