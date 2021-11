KKTC’nin kuruluşu unutulmadı!

YENİ AKİT ANKARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Kıbrıs Türkü’nün ve KKTC’nin haklı davasında her zaman yanlarında olduklarını belirten siyasetçiler mesajlar yayınladı.

AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir Milletvekili, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve Kıbrıs davası için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Çelik: "Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi: “KKTC’nin hak ve menfaatleri her zaman korunacaktır. Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacaktır. #KKTC38Yaşında Cumhurbaşkanımız @RTErdogan siyasi hayatının her anında #KKTC’nin hak ve menfaatlerinin korunması için çok güçlü mücadele verdi ve vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Rum-Yunan ikilisinin hukuksuz siyasetine karşı Kıbrıs Türk davasına en güçlü desteği veriyor. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve Kıbrıs davası için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. KKTC nice yıllara bağımsız ve daha da güçlenerek ulaşacak”

Emniyet Genel Müdürlüğü: Gazilerimize uzun ömürler dileriz

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin 38. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bağımsızlık uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler dileriz” ifadelerine yer verdi.