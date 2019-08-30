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KKTC’li ünlü iş adamı sanal bahis suçlamasından gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)vatandaşı ünlü iş adamı Bulut Akacan sanal bahis suçlamasından gözaltına alındı.

30 Ağustos 2019 Cuma 23:28
KKTC’li ünlü iş adamı sanal bahis suçlamasından gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)vatandaşı ünlü iş adamı Bulut Akacan sanal bahis suçlamasından gözaltına alındı.


KKTC’li ünlü iş adamı ve Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan sanal bahis suçlanmasından akşam saatlerinde gözaltına alındı. KKTC Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Akacan’ın yanı sıra pek çok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, “Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan 10 kişinin ardından bugün de olayla bağlantılı olarak Bulut Akacan (36) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Yasa dışı bahis operasyonu sonucu tutuklanan Bulut Akacan Yarın saat 10.00’da Girne Kaza Mahkemesine çıkarılacaktır soruşturma çok yönlü devam etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 23:28
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