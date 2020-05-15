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KKTC'den Mersin'e getirilen 300 kişi Karaman'a gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 03:35:17 -
KKTC'den Mersin'e getirilen 300 kişi Karaman'a gönderildi

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e getirilen 300 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtlarda gözlem altında tutulacakları Karaman'a gönderildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na getirilen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi.

Vatandaşları taşıyan otobüsler, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Karaman'a gitmek üzere yola çıktı.

Otobüslerdeki görevlilerin koruyucu kıyafet, maske ve eldiven takması dikkati çekti.

Vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak.



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