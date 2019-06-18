KKTC'den kritik hamle! Yıllardır kapalı olan bölgeyi açıyorlar... KKTC, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dikkat çeken bir hamlede bulunarak yıllardır kapalı olan Maraş'ı açma kararı aldı.

KKTC, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dikkat çeken bir hamlede bulunarak yıllardır kapalı olan Maraş'ı açma kararı aldı. Ayrıntılar geliyor...

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