KKTC'den kritik hamle! Yıllardır kapalı olan bölgeyi açıyorlar...
KKTC, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dikkat çeken bir hamlede bulunarak yıllardır kapalı olan Maraş'ı açma kararı aldı.
18 Haziran 2019 Salı 20:20
KKTC, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dikkat çeken bir hamlede bulunarak yıllardır kapalı olan Maraş'ı açma kararı aldı.
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