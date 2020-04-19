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KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı Van'da yurda yerleştirildi

2020-04-19 20:22:06 -
KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı Van'da yurda yerleştirildi

VAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yurda getirilen 189 Türk vatandaşı, Van'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 189 kişi, KKTC'den kalkan uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Van Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle dezenfekte edilerek hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Van Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevliler, gözetim altına alınanlara destek sağlayacak.

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