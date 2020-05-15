  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trabzon'da akılalmaz görüntü! Korona testini duyunca 1 saat havada asılı kaldı

Siroz'a neden olabiliyor: İşte Kronik Hepatit C belirtileri...

Evde sivilce kremi nasıl hazırlanır? İşte sivilce kreminin hazırlanışı...

Trump'ın ölüm sayacı! Meydandaki panoya astılar

Hamsi'nin atası keşfedildi!
için kalan
Aktüel

KKTC’den gelen 288 kişi, Karaman’da karantinaya alındı

Karaman’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) getirilen 288 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 07:43:31 -
KKTC’den gelen 288 kişi, Karaman’da karantinaya alındı

Karaman’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) getirilen 288 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.


KKTC’den feribotla Mersin’in Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı’na gelen 288 kişi, daha sonra polis eşliğinde otobüslerle sabaha karşı kalacakları Karaman’daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu’na getirildi. Özel kıyafetli görevlilerin öğrenci yurdu bahçesinde hazır bekletilmesi ile polisin güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Yurda yerleştirilen 288 kişi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı