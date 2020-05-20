KKTC’deki yangınlarla ilgili bir tutuklama daha

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 11-19 Mayıs tarihleri arasında 67 bölgede çıkan yangınlar ile ilgili bir kişi daha tutuklandı.

KKTC’de geçtiğimiz gün Tepebaşı bölgesinde çıkan yangın ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan Yusuf Sadrazam’ın ardından polis bugün bir kişiyi daha tutukladı. Polis, 17 Mayıs tarihinde Serdarlı köyü bölgesinde 2 farklı noktada çıkan arazi yangını ile ilgili yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada O.B.’nin (37) yangınla bağlantısı olduğunu tespit etti.

KKTC genelinde bir haftalık süre içinde 10 bin dönümden fazla ekili ve ormanlık alan küle dönmüştü. İtfaiye ve sivil savunma ekipleri bir haftada 67 bölgede yangınlara müdahale etmişti.

Polis, çıkan yangınlarda organize suç örgütleri ile ilgili bağlantıları araştırıyor.