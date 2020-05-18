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KKTC’deki yangında sabotaj şüphesi: 1 tutuklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dün Tepebaşı bölgesinde 3 farklı noktada çıkan yangınla bağlantılı olduğu düşünülen bir şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:30:02 -
KKTC’deki yangında sabotaj şüphesi: 1 tutuklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dün Tepebaşı bölgesinde 3 farklı noktada çıkan yangınla bağlantılı olduğu düşünülen bir şahıs tutuklandı.


KKTC polisi tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Y.S. adlı şüphelinin (30) Tepebaşı - Akdeniz köyü arasındaki yolda aracıyla seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir sebeple elindeki tablet mangal çırasını yakıp ormanlık alana atarak olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, olayın hemen ardından söz konusu yerden geçmekte olan duyarlı bir vatandaşın ateşi görüp alevleri büyümeden söndürdüğü ifade edildi. Polise tarafından yürütülen inceleme kapsamında şahsın tutuklandığı kaydedildi.


Polis tarafından yakalanan zanlının dün dün Tepebaşı bölgesinde 3 farklı noktada çıkan yangınla bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

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