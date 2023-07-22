KKTC’deki İslâm düşmanlığına tepki! Laikçi zorbalık KKTC’de hortladı

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Türkiye’yi CHP iktidarları ve CHP zihniyetiyle yapılan darbe dönemleri boyunca inim inim inleten laiklik zulmü, KKTC’de hortladı. Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı köyünde yaz Kur’an kursunda çocuklara yüce kitabımızı öğreten İmam Hatip Hasan İşçi, köy muhtarının şikâyeti üzerine KKTC güvenlik güçleri tarafından “izinsiz olarak çocuklara Kur’an öğrettiği” gerekçesi ile polis merkezine götürülerek tutuklanmak istendi. Güzelyurt Din İşleri Temsilcisi İsmail Hakkı Çebi’nin olaya müdahalesi ve yapılan protokol çerçevesinde imamın Yaz Kur’an Kursunda çocuklara Kur’an öğrettiğini beyan etmesi sonucu İmam Hasan İşçi serbest bırakıldı.

Bunlar nasıl Türk?

Olay üzerine KKTC’de yayın yapan azgın laik gazeteler, söz konusu cami ve imamla alakası olmayan görsellerle kurguladıkları yalan haberlerle çocuklara zorla Kur’an ve dini bilgiler öğretildiğini ve şeriatın getirilmeye çalışıldığını sayfalarına taşıdılar.

Yaşananları şiddetle kınadığını belirten Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Akit’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “49 yıl önce Türk askeri Kıbrıs Barış Harekâtı ile canları pahasına Kıbrıslı kardeşlerimizi Yunan işgalinden Rum zulmünden kurtarmıştı. Görüyoruz ki bugün laiklik zulmü Rum zulmünü aratmamaktadır. KKTC’deki Müslüman kardeşlerimizin yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrenmesi, çocuklarının da öğrenmesini istemesi kadar doğal ne olabilir. KKTC’deki bu laiklik zulmü artık bitmelidir.”

“Zındık bir kesim var”

KKTC’de Yunan zihniyetini aratmayan ve kendini laik olarak tanımlayan bir kesimin eğitim de dahil toplumsal hayattan dini inanç ve değerleri tümüyle çıkarmayı hedeflediğini vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti: “Milletin inançlarına gericilik ve irtica söylemiyle saldırmayı marifet sanan 18. yüzyıldan kalma bu aydınlanmacı pozitivist zihniyet, bütün dünyada fosilleştiği halde kimi odaklarca ülkemizde ve KKTC’de çeşitli isim ve biçimlerde yaşatılmaya devam etmektedir. Halka rağmen halk için saçmalığını erdem, dinsizliği bilimsellik, Batı düşüncesinin ilkelerini evrensellik diye yutturan bu jakoben faşist anlayış mütedeyyin halkın inanç ve değerlerine saldırmak için yalan haberler üretmekte, gerçekleri saptırmakta ve sebepler uydurmakta beis görmemektedir. Nitekim sözkonusu haberlerde algı operasyonuna yönelik uydurma fotoğraflar kullanılmıştır. Asıl mücadele edilmesi gereken bu zihniyettir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğreten ve öğrenenler değil.

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En doğal hakları

“Kaldı ki KKTC’de verilen Yaz Kur’an Kursu Eğitimi de KKTC Din İşleri Başkanlığı ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir protokol ile bütün izinleri alınarak yapılan bir eğitim faaliyetidir. Yasal olmayan izinsiz bir kursmuş gibi göstermek de laik zihniyetin ayrı bir oyunudur. Kıbrıs Türk halkının Yunan zulmünü de laiklik zulmünü de hak etmediğini düşünüyorum. Dinini ve onun yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek her Müslüman gibi KKTC’li Müslüman kardeşlerimizin de en doğal hakkıdır ve bu hakkı kimse engelleyemez. Her zaman olduğu gibi bu konuda da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız.”