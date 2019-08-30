KKTC’de Zafer Bayramı kutlamaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) törenlerle kutlandı. Başkent Lefkoşa’daki törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, eski Cumhurbaşkanlarından Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, bürokratlar ve diğer yetkililer katıldı.

Başkent Lefkoşa’da ki İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla devam etti. Tören, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Komando Alayından Yüzbaşı Emrah Erturul’un konuşmasının ardından resmi geçitle tamamlandı. Tören geçişinde vatandaşlar askerleri alkışlarla karşıladı.

Yüzbaşı Emrah Erturul konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Zafer Bayramı’nın 97. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Erturul, Türk halkının 97 yıl önce vatanına kastedenlere karşı zor durumdan yeniden dirilerek topyekun mücadele vererek zafer kazandığını belirterek, işgal kuvvetlerine karşı büyük bir zafer kazandığını kaydetti.

Kurtuluş savaşı tarihini anlatan Erturul, Türk ulusunun İşgal güçlerinin işkence zülüm ve hakaretlerine karşı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının "ya istiklal ya ölüm" öncülüğüyle bağımsızlık yolunu aydınlattıklarını belirtti. Türk milletinin İstiklali uğruna kanının son damlasına kadar her şeyi yapacağını tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Erturul, düşmanın büyük bir zafer kazanılarak İzmir’de denize döküldüğünü kaydetti.

Türk’ün özgürlüğü ve vatanı için neler yapabileceğini gösterdiğini ifade eden Erturul, Türk ulusunun Atatürk liderliğinde kazandığı zaferin tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi. Bu zaferin günümüze de yansıdığını ifade eden Erturul, Türk ulusunun son neferine kadar vatanını bağımsızlığını özgürlüğünü koruyacağını, Bölgede barışı tesis etmek için güçlü ve dinamik modern tesisatıylaTürk ulusunun güvencesi olmaya devam edeceğini vurguladı. Erturul, Atatürk ilkelerine bağlı olmaya ve ilkelerinin rehber olmaya davam edeceğini de belirterek, Atatürk, dava arkadaşları ve aziz şehitleri rahmetle andı.

Başkent Lefkoşa’da ki törene katılan Kıbrıslı Türk’ler, ”Bugün tek kelime ile bizim Kurtuluş günümüzdür. Biz bunu Atatürk’e borçluyuz bildiğiniz gibi Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı veKurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bugün Varsak Atatürk’ün sayesinde varız” ifadelerini kullandı.

Tören, askeri araçların geçişiyle tamamlandı.