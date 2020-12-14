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Aktüel KKTC'de yeni Kovid-19 önlemleri
Aktüel

KKTC'de yeni Kovid-19 önlemleri

KKTC'ye karantinasız girişler durduruldu, ülkeye girişlerde uygulanacak karantina süresi 7 günden 10 güne çıkarıldı - KKTC'de 15 Aralık 2020'den 01 Ocak 2021'e kadar restoranlarda ve otellerde yılbaşı kutlamaları ve eğlenceleri yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:22:07 -
KKTC'de yeni Kovid-19 önlemleri

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni önlemler alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karar ek Kovid-19 tedbir kararlarının Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, daha önce KKTC'ye girişte uygulanan 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarıldı.

Yurt dışından KKTC'ye, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yapılabilecek.

Özel uçak, charter sefer, tarifeli sefer ve gemi yoluyla KKTC'ye giriş yapmak amacıyla 3 gün veya daha kısa süreli gelecekler için karantinasız girişler durdurulurken, bu uygulama ikinci bir karara kadar uzatıldı.

KKTC'de ikamet eden ve Rum kesiminde çalışan kişilerin, yeşil hat tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişiler de dahil olmak üzere, 15 Aralık'tan 25 Aralık'a kadar (her iki tarih dahil) Rum kesimine geçişleri durduruldu.

- Yılbaşı eğlenceleri yasaklandı

Restoranlarda ve otellerde yılbaşı kutlamaları ve eğlenceleri 15 Aralık 2020'den 01 Ocak 2021'e kadar (her iki tarih dahil) yasaklandı. Sokaklarda yılbaşı ve benzeri her türlü eğlence faaliyeti de 01 Ocak 2021'e kadar yapılamayacak.

Meyhane, bar ve benzeri eğlence yerleri 15 Aralık'tan 25 Aralık'a kadar kapatıldı.

Kafe ve restoranlar ise daha önce belirtilen kurallar kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları kaydı ile açık kalabilecek. Bu kapsamda 6 kişiyi aşmayan masa düzeni ile masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde gerekli oturma düzeninin sağlanması gerekecek.

Alınan kararlar, 24 Aralık'ta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeniden değerlendirilecek.

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