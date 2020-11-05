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Aktüel KKTC'de Ulusal Birlik Partisi'nin 7 Kasım'daki kurultayı iptal oldu
Aktüel

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi'nin 7 Kasım'daki kurultayı iptal oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:58:27 -
KKTC'de Ulusal Birlik Partisi'nin 7 Kasım'daki kurultayı iptal oldu

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 7 Kasım Cumartesi günü yapılması öngörülen 11. Olağanüstü Kurultayı'nın ikinci turu, bu turda yarışacak Genel Başkan adayları Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy'un başvurularının geri çekilmesi nedeniyle iptal oldu.

UBP Meclis Grubu, cumartesi günü yapılacak ve genel başkanın belirleneceği kurultayla ilgili UBP Lefkoşa İlçe Merkezi'nde toplantı yaptı.

Divan Başkanı Zorlu Töre, toplantının ardından yaptığı açıklamada, UBP Genel Başkan adaylarından Taçoy ve Sucuoğlu'nun yazılı beyanla geri çekildiğini, bu durumda cumartesi günü kurultayın ikinci turunun yapılmayacağını duyurdu.

Töre, divan olarak bu durumu yeniden değerlendireceklerini ve bir rapor halinde Parti Genel Merkezine ileteceklerini kaydetti.

- "45 günde yeni bir kurultay yapılacak"

Parti tüzüğüne göre, genel başkanın 45 günde seçilmesi gerektiğinin altını çizen Töre, "Herhalde Genel Merkezimiz ve Parti Meclisimiz genel bir değerlendirme yapacak ve 45 günde yeni bir kurultay yapılacak, genel başkanlık seçimi tekrarlanacaktır." dedi.

Töre, yapılacak kurultay öncesinde yeni bir hükümetin kurulacağını belirterek, "Milletvekili grubumuz bu konuda Genel Başkan Vekilimize, Genel Sekreterimize tam yetki vermiştir. Bu konuyla ilgili de genel duyuru, Cumhurbaşkanımıza iletilecektir." diye konuştu.

- Hükümet kurma çalışmaları başlayacak

UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner ise kurultay öncesinde hükümet kurma çalışmasının başlayacağını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın görevi tevdi ettiği takdirde, tüzük gereği kendisine bu konuda yetki verilmesinin onaylandığını kaydetti.

Saner, toplantıya katılan herkesin tüzük gereklerinin yerine getirilmesi konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

- Kurultayın ilk turu

UBP'de 31 Ekim'de yapılan 11. Olağanüstü Kurultayı'nın ilk turunu, Sucuoğlu 2 bin 706 oyla birinci, Taçoy ise 2 bin 202 oyla ikinci sırada tamamlamıştı.

UBP'nin bir önceki Genel Başkanı Ersin Tatar, KKTC'de 18 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilmiş, 23 Ekim'de de görevi devralmıştı.

KKTC'de koalisyon ortaklarından Halkın Partisi, 6 Ekim'de UBP-HP hükümetinden çekildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı seçimi sebebiyle hükümetin bozulması konusunda resmi bir gelişme yaşanmazken, UBP-HP hükümetinin Başbakanı Tatar, yeni Cumhurbaşkanı seçilmişti. Bu durumda, Cumhurbaşkanı Tatar'ın, UBP Genel Başkan Vekili Saner'e yeni bir hükümet kurma yetkisi vermesi bekleniyor.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde, hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

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