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Aktüel KKTC'de UBP'nin Olağanüstü Kurultayı pazar günü yapılacak
Aktüel

KKTC'de UBP'nin Olağanüstü Kurultayı pazar günü yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:46:33 -
KKTC'de UBP'nin Olağanüstü Kurultayı pazar günü yapılacak

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Olağanüstü Kurultayı 20 Aralık Pazar günü yapılacak.

Parti Meclisi, Lefkoşa'da gerçekleştirdiği toplantıda, UBP'nin Olağanüstü Kurultayının pazar günü yapılması kararını aldı.

Kurultayda tek aday UBP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Ersan Saner olacak.

Parti Meclisinin ardından açıklamalarda bulunan Saner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine değindi.

Saner, sağlık ve ekonominin birbirinin önüne geçmeyecek şekilde ekonomik aktivitelerin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Saner, Kıbrıs Rum kesiminde geçen hafta sonuna kadar 13 bin 500 vaka tespit edildiğini, 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak bugün ise bu sayının 16 bini, hayatını kaydeden kişi sayısının ise 80’i aştığını kaydetti.

KKTC'de ise 1200 hasta ve hayatını kaybeden kişi sayısının 6 olduğunu ifade eden Saner, "Burada bu sağlıklı giden ortamı bozmamak hükümetin asli görevidir." dedi.

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