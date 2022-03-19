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Aktüel KKTC’de Türk Mukavemet Teşkilatı Şehitlerini Anma ve Ağaçlandırma Töreni düzenlendi
Aktüel

KKTC’de Türk Mukavemet Teşkilatı Şehitlerini Anma ve Ağaçlandırma Töreni düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanlığı tarafından “Türk Mukavemet Teşkilatı Şehitlerini Anma ve Ağaçlandırma Töreni” düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 14:22:00 -
KKTC’de Türk Mukavemet Teşkilatı Şehitlerini Anma ve Ağaçlandırma Töreni düzenlendi

YENİ AKİT  ANKARA

“Türk Mukavemet Teşkilatı Şehitlerini Anma ve Ağaçlandırma Töreni” kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Yarbay Erkund Yorunç Kışlasında tören düzenlendi ve ağaç dikimi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı KKTC’de düzenlenen törenle ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ağaç dikimine ilişkin fotoğraflar paylaşırken, “ ‘Türk Mukavemet Teşkilatı Şehitlerini Anma ve Ağaçlandırma Töreni’ kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Yarbay Erkund Yorunç Kışlasında tören düzenlendi ve ağaç dikimi yapıldı. Törene; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Lefkoşa Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümg. Sezai Öztürk ile karargâhta görevli personel ve aileleri katıldı.” ifadeleri kullanıldı.

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