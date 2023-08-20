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Dünya KKTC'de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya gelmişti! Ersin Tatar: Bizimle anlaşmak zorundalar
Dünya

KKTC'de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya gelmişti! Ersin Tatar: Bizimle anlaşmak zorundalar

Yeniakit Publisher
2023-08-20 18:11:00 - 2023-08-20 18:19:29
KKTC'de Türk askeri ve BM güçleri karşı karşıya gelmişti! Ersin Tatar: Bizimle anlaşmak zorundalar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü'ne ulaşımı kolaylaştırmak için Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından engellenme girişimine ilişkin, ''Bizimle de anlaşma yapmak zorundalar. Bu insanlığa aykırı bir durum'' ifadelerini kullandı.

KKTC tarafından BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne yapılan yol genişletme çalışması gerginliğe neden oldu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin KKTC'nin askeri proje yaptığını iddia ederek BM'ye çağrıda bulunması sonrası Türk askerleri ve BM askerleri karşı karşıya geldi. BM Barış Gücü yol yapımını engellemeye kalktı ancak KKTC yönetimi geri adım atmayarak çalışmayı sürdürüyor. Bölgedeki son durumu CNN Türk ekranlarında anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM'ye resti çekti.

"İnsanlığa aykırı bir duruş"

Tatar, "Birleşmiş Milletler, Güney Kıbrıs'tan çekiniyor. Bizimle de anlaşma yapmak zorundalar. Bu insanlığa aykırı bir duruş, herkesi sağ duyuya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Burada askeri bir amaç yok"

Hafta sonu dolayısıyla çalışmanın biraz yavaşlatıldığını belirten Tatar, "Bu insani bir hareket. Bunun uzlaşı yoluyla çözülmesi temennimiz. Bu yolun açılması gerekiyor. Burada askeri bir amaç yok. Halkımızdan bu konuda çok şikayet geliyordu. Burası özel bir köy. Bizim oradaki bütün haklarımızı terk etmek durumunda değiliz. Orayı yine umduğumuz gibi yapıp, egemenliğimizi koruyacağız. İnşallah sağ duyulu bir şekilde sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok." dedi.

"Bizi tam muhatap kabul etmiyorlar"

BM'nin adımına tepki gösteren Tatar, "Bizi tam muhatap kabul etmiyorlar. Güney Kıbrıs'ı muhatap kabul ediyorlar, onlar da yolun yapılmasını istemiyor. Bu yolun neden yapıldığını, neyin ne olduğunu çok iyi öğrenildi. Önümüzdeki birkaç gün içinde sulh içinde çözülmesi temennimiz." şeklinde konuştu.

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