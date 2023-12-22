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Dünya KKTC'de skandal olay! Ezan sesi mahkemelik oldu
Dünya

KKTC'de skandal olay! Ezan sesi mahkemelik oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-22 11:31:00 -
KKTC'de skandal olay! Ezan sesi mahkemelik oldu

KKTC Girne'de köyüne yakın bir cami olmayan Ayşe Besimler, evine ezan için hoparlör taktırdı. Toprak alıp köye yerleşen yabancılar Besimler'e tepki gösterip evini taşladı. Konu mahkemeye taşındı. Hukuki sürecin sonuçlanmasını bekleyerek haklarını savunacağını ifade eden Besimler, 'Bu topraklarda yüzyıllardır ezan sesi kesilmedi, burada hepimizin atalarından izler var. Ülkemize alınan yabancılar, bizim geleneklerimizi bitiremeyecek ve değerlerimizi ayaklar altına alamayacak. Onlara asla boyun eğmeyeceğiz.' dedi.

Girne'nin Karşıyaka Köyü'nden mülk edinen yabancılar, ezan sesini duyamadığı için izinle çatıya hoparlör koyduran Türk kadınını önce taşladı, sonra mahkemeye verdi.

Girne'nin Karşıyaka Köyü'ne yakın cami olmadığı için ezan sesini duyamayan Ayşe Besimler, Din İşleri Başkanlığı'na müracaat ederek, resmi izinle evinin çatısına hoparlör koydurdu. Ancak, bu durum KKTC'den toprak satın alan yabancı uyrukluları rahatsız etti.

EVİNİ TAŞLADILAR

Yabancılar, Besimler'in evini taşlayarak, sözlü saldırıda bulundu, ezan sesinin kesilmesi için Girne mahkemesine dilekçe verdi. Mahkeme, olayla ilgili soruşturma başlattı. Besimler ise avukatı Mustafa Şener ile hakkını aramak için mücadeleye girdi. Besimler, "Sadece ezan sesini duyabilmek ve milli değerlerimize sahip çıkabilmek amacıyla hoparlör taktım. Ancak bu beni, yabancıların hedefi haline getirdi" dedi.

Köylüler "Dağdan geldiler bağdakini kovuyorlar. Rahatsız oluyorlarsa gelmesinler" diye tepki gösterdi.
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BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Hukuki sürecin sonuçlanmasını bekleyerek haklarını savunacağını ifade eden Besimler şöyle konuştu: Ezan sesimizi dava edenlere karşı mücadelemiz sürecek. Bu topraklarda yüzyıllardır ezan sesi kesilmedi, burada hepimizin atalarından izler var. Ülkemize alınan yabancılar, bizim geleneklerimizi bitiremeyecek ve değerlerimizi ayaklar altına alamayacak. Onlara asla boyun eğmeyeceğiz.

BUGÜN EZAN YARIN BAYRAK

Besimler'in avukatı Mustafa Şener ise "KKTC'de camilerde ezan merkezi sistemle okunur. Aralarında Türkler'in de bulunduğu 9 kişi ezan sesinden rahatsız olduğu için mahkemeye başvurmuş. Hoparlörün yerini tespit eden Din İşleri'dir. Buna kimse karışamaz. Bugün ezan sesine gürültü kirliliği diyerek karşı çıkanlar yarın görüntü kirliliği diyerek bayrağımıza da karşı çıkarlar. Buna izin vermeyiz" dedi.

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