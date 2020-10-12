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Dünya KKTC’de seçim ikinci tura kaldı
Dünya

KKTC’de seçim ikinci tura kaldı

Kıbrıslı Türkler, yeni Cumhurbaşkanını seçmek için 10. defa sandık başına gitti. Katılımın yüzde 56.06 olduğu seçimde Başbakan Ersin Tatar yüzde 32,45, Mustafa Akıncı ise 29,76 oy aldı. Adaylar yüzde 50 barajını aşamayınca seçimler ikinci tura kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:05:00 -
KKTC’de seçim ikinci tura kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50’nin üzerinde hiçbir aday oy alamayınca, seçimler ikinci tura kaldı.

Katılımın yüzde 56.06 olarak açıklandığı seçimde Başbakan Ersin Tatar yüzde 32,45, Mustafa Akıncı ise 29,76 oy aldı. Diğer adaylardan, Tufan Erhürman yüzde 21.60, Erhan Arıklı yüzde 5.41, Fuat Çiner yüzde 0.29, Arif Salih Kırdağ yüzde 0.25, Ahmet Boran yüzde 0.07, Mustafa Ulaş yüzde 0.06, Alpan Uz yüzde 0.14, Kudret Özersay yüzde 5.75, Serdar Denktaş yüzde 4.24 oy aldı. Hiçbir aday yüzde 50 oya ulaşamadığından seçim ikinci tura kaldı. Seçimlerin 18 Ekim´de yapılacak ikinci turunda, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için yoğun koronavirüs tedbirleri altında maskeyle sandığa gitti. 26 Nisan’da yapılması gereken ancak salgın nedeniyle düne ertelenen seçim için sandıklar saat 08.00’de açıldı ve saat 18.00’de kapandı. Kıbrıs Türk halkı, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullandı. Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin 738 sandıkta oy kullandığı seçimde katılım oranı yüzde 56.06 olarak açıklandı. 1974’ten bu yana 10’uncu kez yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, 7’si bağımsız 11 aday yarıştı.

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