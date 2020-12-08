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Aktüel KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 6. ölüm
Aktüel

KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 6. ölüm

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:27:15 -
KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 6. ölüm

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle altıncı can kaybı yaşandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki bir KKTC vatandaşı yaşamını yitirdi.

Hastanın ayrıca hipertansiyon ve diyabet rahatsızlığı bulunuyordu.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, merhum için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

KKTC'de daha önce hayatını kaybedenlerin üçü KKTC, ikisi de Alman vatandaşıydı.

- 14 yeni vaka

Öte yandan Bakan Pilli, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de 14 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü ve toplam vaka sayısının 1190'a yükseldiğini bildirmişti.

Pilli, tedavisi tamamlanan 1063 kişinin taburcu olduğunu ve 122 hastanın tedavisinin sürdüğünü kaydetmişti.

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