KKTC'de ikinci turun galibini açıkladılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan son ankete göre, 18 Ekim pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini Başbakan Ersin Tatar, yüzde 54 oy oranı ile kazanacağı ifade edildi. Seçim ile ilgili gerçekleştirilen ankete göre halkın yüzde 54,1'i Başbakan Ersin Tatar'a, yüzde 45,9’ü de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etti.

Araştırmaya katılan halk, Kıbrıs'ta çözüm noktasındaki düşüncelerini de ifade etti. Buna göre; halkın yüzde 79,6'sı Kıbrıs'ta 'iki ayrı devletli' bir çözümü desteklediğini, yüzde 20,4'ü de 'Rumlarla birleşik bir federasyonu' desteklediğini belirtti.

Gezici Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ankette, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin de önemi ortaya çıktı. Kıbrıs, Türk halkının yüzde 67,9'u Türkiye ile ilişkilerin 'çok önemli' olduğunu, yüzde 27,6'sı 'önemli' olduğunu, yüzde 4,5'i de 'önemsiz' olduğunu söyledi. Anket sonucuna göre halkın yüzde 70'i Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkileri Başbakan Tatar'ın iyi yöneteceğini düşünüyor.

İlk turu bilmişti

Kıbrıs'ta yaptığı araştırmalarıyla bilinen Gezici Araştırma Merkezi Sahibi Murat Gezici, 11 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını bire bir bilmişti. 11 Ekim'den önce anket yapan Gezici, ilk turda Başbakan Tatar'ın yüzde 33,9, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da 29,7 oy alacağını savunmuştu. Seçim sonucunda Tatar, 32,34, Akıncı da 29,84 oy aldı.