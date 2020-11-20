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Aktüel KKTC'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Saner'e tanınan yasal süre yarın sona eriyor
Aktüel

KKTC'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Saner'e tanınan yasal süre yarın sona eriyor

Yeniakit Publisher
2020-11-20 22:00:14 -
KKTC'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Saner'e tanınan yasal süre yarın sona eriyor

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, yarına kadar hükümeti kuramamaları halinde görevi iade edeceklerini söyledi.

UBP Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Saner, toplantıda Parti Meclisi üyelerine hükümet kurma çalışmaları konusunda ayrıntılı bilgi verildiğini ve gelinen sürecin tüm yalınlığıyla paylaşıldığını belirtti.

Saner, UBP olarak bütçenin bir an önce KKTC Cumhuriyet Meclisine gönderilmesine ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı birtakım tedbirler alınmasına önem verdiklerini dile getirdi.

Hükümeti kurma çalışmalarının bu akşam da süreceğini ve 3'lü hükümet üzerinde çalıştıklarını kaydeden Saner, çalışmalarda sonuca varamamaları durumunda yarın görevi Cumhurbaşkanı Tatar'a iade edeceğini açıkladı.

Saner, "Yarın kabineyi de sunabiliriz, görevi Cumhurbaşkanı'na iade de edebiliriz." dedi.

- Hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor

Cumhurbaşkanı Tatar, 7 Kasım'da hükümeti kurma görevini Saner'e vermişti.

KKTC'nin 36. hükümetini kurma görevini alan Saner'in Anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor. Buna göre, Saner'in hükümeti kurmak için yasal süresi yarın sona eriyor.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

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