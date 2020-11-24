KKTC'de hükümet kurma çalışmaları

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti ziyaretlerine başladı.

Erhürman, bu kapsamda ilk olarak Ulusal Birlik Partisini (UBP) ziyaret ederek, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Tufan Erhürman, bakanlık pazarlığı yapmadıklarını ve ülkenin genel durumunu ele aldıklarını söyledi.

Erhürman, "Biz bir seçim hükümeti önerisiyle UBP'ye geldik. Haziranda Anayasamıza göre bir ara seçim öngörüsü bulunduğu için ya haziran ayında ya da en geç sonbahar 2021 veya ilkbaharın başı 2022'de bir seçim yapılması gerekir. Hangi hükümet formülü söz konusu olursa olsun, bir erken seçim hükümeti gündemde gibi görünüyor." dedi.

Mümkün olduğunca geniş tabanlı ve teknokratların da içerisinde olduğu bir kabine önerisi yaptıklarını söyleyen Tufan Erhürman, yakın gelecekte her durumda seçim olacağından seçim heyecanıyla hareket etmeyecek bakanlıklar belirlemek istediklerini ifade etti.

Ersan Saner de ülkenin acilen bir hükümete ihtiyacı olduğunu, bu konuda bir an önce adım atılması gerektiğini söyledi.

Erhürman ve ekibinin görüşlerini aldıklarını söyleyen Saner, "Ülkemiz için ortak paydada buluşabileceğimiz değerlerin olduğunu ifade etmek isterim, ancak parlamentoda en çok sandalyeye sahip olan UBP'nin de bu değerlendirmeleri parti yetki organlarında değerlendirdikten sonra kendileriyle tekrar görüşebileceğimizi ifade ettik." diye konuştu.

- HP'ye ziyaret

Tufan Erhürman, daha sonra Halkın Partisini ziyaret ederek, Genel Başkan Yenal Senin ile görüştü.

Görüşme sonrası değerlendirmelerde bulunan Erhürman, öncelikli olarak seçim hükümeti meselesini görüştüklerini ve bu konuda hemen hemen aynı düşündüklerini dile getirdi.

Tufan Erhürman, "Ülkede geniş tabanlı, teknokratların da içinde bulunduğu hükümet önerimizi HP yetkililerine aktardık. Bizim açımızdan verimli bir toplantı oldu, temasta olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

HP Genel Başkanı Senin ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, 2021 yılının ne kadar zorlu geçebileceğini öngörerek, bu bağlamda atılması gereken adımları tartıştıklarını kaydetti.

Senin, "Erhürman yarın itibarıyla parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra istişareler devam edecektir. Belirli bir seviyeye ulaşılırsa parti meclisimizde de bu konuyu görüşeceğiz." şeklinde konuştu.

- Son ziyaret TDP'ye

Son olarak Toplumcu Demokrasi Partisini (TDP) ziyaret eden Erhürman, Genel Başkan Cemal Özyiğit ile görüştü.

Tufan Erhürman, burada yaptığı açıklamada, daha önceki parti ziyaretlerinde dile getirdiklerini burada da ele alma fırsatı bulduklarını söyleyerek, erken seçim yapılması konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Mümkün olan en geniş tabanı taşıyan ve teknokratların bulunduğu modele ihtiyaç olduğunu TDP ile de paylaştıklarını kaydeden Erhürman, "Yarın itibarıyla Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti ile görüşmelerimizi tamamlayacağız. Görüşmelerden sonra genel değerlendirme yapma şansımız olacak." ifadesini kullandı.



Özyiğit, TDP'nin ülkenin içinde bulunduğu hassas dönemde elini taşın altına koymaktan imtina etmeyeceğini belirterek, "Eğer bizim dışımızda bir çoğunluk olacaksa, 26 milletvekili ve fazlasına ulaşırlarsa TDP böyle bir yapıya ortak olmayı da düşünmez. TDP hükümeti kuran partilerden biri olmak istemez, hükümeti oluşturan yapı netleşmiş ve ona katılan olmak istemez." dedi.

