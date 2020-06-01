KKTC’de de çarklar dönmeye başladı

Akit Ekonomi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yeni tip coronavirüs (Covid-19) sonrası ülkede yaşanan normalleşmeyle ekonomik çarkların yeniden dönmeye başladığını ve Türkiye ile imzalanan mali protokolün ekonomiye olumlu yansıyacağını belirtti.

Protokol devrede

Covid-19 sonrası ekonomide atılacak adımlar, Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması ve Türkiye ile ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tatar, “Türkiye ile mali protokol yürürlüğe girdi. Onun da katkısıyla haziran sonu itibarıyla maaş kesintileri sona erecek. Çarşı daha hareketlenecek” dedi. Tatar, “İmzalanan protokolün gerekliliklerinin sonuna kadar arkasındayım. Bunların yapılması için talimatları zaten vermiş durumdayım ve takipçisi olacağım” diye konuştu.

Ortağımızla değerlendiriyoruz

Haziran itibarıyla yeni bir sürece girileceğini ve bunları bir ekonomik paketle açıklamayı değerlendirdiklerini ifade eden Tatar, “Hükümet ortağımız Halkın Partisi ile bunları değerlendiriyoruz” diye konuştu. Turizm ve uçuşlarla ilgili çalışmaların devam ettiğine değinen Tatar, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda adımlar atıldığını ifade etti.