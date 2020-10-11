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Aktüel KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı
Aktüel

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 08:27:51 -
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanmaya başladı.

Kıbrıs Türk halkı gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullanıyor.

Oy kullanma işlemi saat 18.00'e kadar sürecek ve kayıtlı 198 bin 867 seçmenin 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.

Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapıyor.

YSK, bu akşam önce Cumhurbaşkanlığı, ardından da Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını açıklayacak. Her iki sonucun da saat 22.00’ye kadar netleşmesi hedefleniyor.

Öte yandan, seçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven kullanarak oy kullandığı görüldü.

Görevliler, seçmenlere dezenfektan kullanmaları uyarısında da bulundu.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gidiyor.

- 11 aday yarışıyor

Seçimde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.

Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarışıyor.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katıldı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.


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