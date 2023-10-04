KKTC'de Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi! Sivrisineklerden uzak durun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede Batı Nil Virüsü vakası tespit edildiğini bildirdi.

KUSMA, İSHAL GİBİ SEMPTOMLARI VAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, virüsün aşı veya ilaçla tedavisinin bulunmadığı ve semptomları görülen kişilerde mide bulantısı, kusma, ishal, deride kızarıklık ve lenf bezlerinin aşırı şişmesi durumlarının yaşanabileceği aktarıldı.

İNSANDAN İNSANA BULAŞ YOK

Açıklamada; Bakanlığın, virüse karşı gerekli tedbirleri aldığı ve sivrisinek ilaçlamasının aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Virüs taşıyan sivrisineklerin Batı Nil Virüsü'nü insanlara ve hayvanlara bulaştırdığı, insandan insana bulaşın söz konusu olmadığı ifade edildi

VATANDAŞLARA "SİVRİSİNEK" UYARISI

Tedavisi bulunmayan virüsten korunmanın çok önemli olduğu belirtilirken, vatandaşlardan sivrisinek üremesini önlemek için evlerindeki saksı altında, kap ve lastik içinde biriken suları ve süs havuzu sularını sık sık boşaltmaları istendi.



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