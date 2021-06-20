KKTC'de ambargolara karşı müsabaka düzenlendi

KKTC Cimnastik Federasyonu, bir süre önce Cercle/Kölsch tarafından KKTC'deki St. Hilarion Kalesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konserin Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucu ertelenmesine tepki göstermek amacıyla gençlerle parkur müsabakası organize etti.

"Kendine İnan Her Şey Mümkündür" sloganıyla St. Hilarion Kalesi'nde düzenlenen parkur müsabakasına 12 yaş üstü çocuklar katıldı.

İlk kez düzenlenen müsabaka öncesinde sporcu gençlerin jimnastik performansı renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Genç sporcuların ellerinde taşıdığı dövizlerde "Bizi bir düşman olarak değil, oyunun bir parçası olarak görün", "Biz buradayız, biz varız, biz de dünyalıyız", "Spor, sanat ve kültür aktivitelerine engeli şiddetle kınıyoruz" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, parkur branşını ilk kez düzenlediklerini kaydederek St. Hilarion kalesinde yapılacak konserin Rum tarafının engellemeleri nedeniyle bu bölgeyi seçtiklerini söyledi.

Sapsızoğlu, "Biz çalışırsak, emek harcarsak ve belli bir noktaya gelirsek Rum istediği kadar engelleyici olsun, 'kendi çocuklarımızla buradayız, çalışıyoruz ve başaracağız' mesajı vermek istedik." dedi.

Ambargolardan dolayı uluslararası alanda spor müsabakalarına katılamadıklarını anımsatan Sapsızoğlu, "Sporu yönetenler olarak, çocuklarımızın seviyelerini yukarı çekerek uluslararası alanda görünür olmalarını sağlayarak üzerimizde oynanan oyunları bozmaya çalışmalıyız. Asıl hedef, bize uygulanan ambargoların kaldırılmasıdır." dedi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da programa katılarak KKTC'li gençlere destek verdi ve ülkenin maruz kaldığı haksız ambargoları eleştirdi.