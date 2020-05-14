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Aktüel

KKTC’de 2 işçinin ölümünün ardından gemi kaptanı tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde bir gemide elektrik akımına kapılan 2 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından gemi kaptanı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:43:35 -
KKTC’de 2 işçinin ölümünün ardından gemi kaptanı tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde bir gemide elektrik akımına kapılan 2 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından gemi kaptanı tutuklandı.


Gazimağusa Limanı’nda demirli bulunan "Anakin" isimli yük gemisinde güvertede temizlik yapan 2 işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 23 yaşındaki Mısır uyruklu Ahmed Mohamed Hassan Youssef ve 26 yaşındaki Suriye uyruklu Hosin Alothman’ın ölümü sonrası gemi kaptanı H.A.’nın tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeni ile ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandığı ifade edildi.


Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

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