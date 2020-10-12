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Gündem KKTC seçimlerinin ardından Türk düşmanı Mustafa Akıncı'dan açıklama
Gündem

KKTC seçimlerinin ardından Türk düşmanı Mustafa Akıncı'dan açıklama

KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklamalarda bulundu. İkinci turda Başbakan Ersin Tatar ile yarışacak olan Akıncı, "Ben kendimi, vizyonumu, düşüncelerimi, gördüğüm tehditleri, geleceğe dair gördüğüm fırsatları, gençliğimizin geleceğine dair umutlarımı anlatmaya çalıştım." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 01:57:00 - 2020-10-12 02:02:24
KKTC seçimlerinin ardından Türk düşmanı Mustafa Akıncı'dan açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, büyük bir hüsrana uğradığu seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından “Akıncı Gönüllüleri Ofisi”ne gelerek basına yönelik bir konuşma yaptı.

11 cumhurbaşkanı adayı oldu

“Kıbrıs Türk halkının bu büyük başarısını canı gönülden kutluyorum” diyen Akıncı, 11 adayın katıldığı seçimde demokratik bir yarışın olabildiğince özgür bir ortamda ve hoşgörü içinde gerçekleşmesine katkı yapan tüm adaylara teşekkür etti.

Tüm adayların katkısıyla yaşadıkları bu sürecin zorlu bir süreç olduğunu belirten Akıncı, seçim sürecini 2 tane normal olmayan durumla yaşadıklarını, bunların bir tanesinin ellerinde olmayan salgın ortamı olduğunu söyledi; maske ve mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

Koronavirüs gölgesinde seçimler

Seçim sürecini pandemi koşullarının kısıtlamalarıyla geçirdiklerini ifade eden Akıncı, bu süreçte kampanya ekibindeki gençlerin ciddi katkı ve başarılarıyla sosyal medya üzerinden ve kısıtlı sayıdaki gazete ilanlarıyla halka ulaşmaya, mesajlarını iletmeye çalıştıklarını dile getirdi.

İkinci turda 1 hafta sonra yine halkın oyuna müracaat edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, partilerin oturup kendi değerlendirmelerini yapacaklarını ve parti kararlarını üreteceklerini, bu konuda bir şey söylemeyeceğini belirtti ve şöyle konuştu:

“Birinci turda geçtiğimiz süreçte ben hiçbir adaya tek bir laf etmedim, hiçbir adayı rencide edecek en küçük bir sözüm olmadı, ben onları anlatmaya çalışmadım çünkü. Ben kendimi, vizyonumu, düşüncelerimi, gördüğüm tehditleri, geleceğe dair gördüğüm fırsatları, gençliğimizin geleceğine dair umutlarımı anlatmaya çalıştım.

Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak

Ülkede yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. İkinci turda Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak. Ersin Tatar geçtiğimiz günlerde yıllardır kapalı bulunan Maraş'ı halkın kullanımına açmıştı. Öte yandan Mustafa Akıncı ise 'Topraklarımızdan bazılarını Rumlara vermeliyiz.' açıklamasında bulunmuştu.

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