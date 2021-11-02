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Dünya KKTC, Rum kesimine düzensiz göçle mücadelede iş birliği önerisini yineledi
Dünya

KKTC, Rum kesimine düzensiz göçle mücadelede iş birliği önerisini yineledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, "düzensiz göç" konusunda Kıbrıs Rum kesimine yapmış oldukları iş birliği önerisinin halen geçerli olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 09:54:00 -
KKTC, Rum kesimine düzensiz göçle mücadelede iş birliği önerisini yineledi

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gerek küreselleşmenin getirdiği iletişim ve seyahat kolaylığı, gerekse bazı ülkelerdeki yoksulluk, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık sebebiyle uluslararası göç hareketlerinin giderek karmaşık hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Düzensiz göç olarak adlandırılan bu olgunun yarattığı sorunlar göç edilen ülkelerin tek başlarına çözemeyecekleri kadar geniş kapsamlıdır. Dolayısıyla düzensiz göçün önlenmesi uluslararası toplumun sorumluluk ve dayanışma içinde birlikte hareket etmesini gerektirmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kıbrıs'ın, üç kıtanın kesiştiği stratejik bir konumda olması nedeniyle düzensiz göçten etkilendiği kaydedilen açıklamada hem KKTC hem Rum kesiminin çeşitli ülkelerden düzensiz göç aldığına değinildi.

Rum tarafının aksine, KKTC'nin uluslararası destekten yoksun olduğu ve sadece ana vatan Türkiye'nin desteği ile düzensiz göçle mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, KKTC'nin düzensiz göç konusunda iş birliği içinde mücadele edilmesi gerektiğine inandığı kaydedildi.

Açıklamada şunları kaydedildi:

"Ülkemiz, Ada'mızı ilgilendiren konularda Rum tarafı ile iş birliğine olumlu baktığını her vesileyle beyan etmektedir. Düzensiz göç konusunda Rum tarafıyla iş birliği tesis edilmesine yönelik yapmış olduğumuz teklifin halen geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz. Uluslararası bir olgu olan 'düzensiz göç' konusunda yapmış olduğumuz iş birliği önerisini bu vesileyle bir kez daha yineleriz."

 

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