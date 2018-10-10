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KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: Tek güvencemiz Türkiye

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türk ordusunun Kıbrıs’taki varlığının Kıbrıs Türk halkının 'tapusu' olduğunu belirterek, tek güvencelerinin Türkiye olduğunu belirtti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:26
KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: Tek güvencemiz Türkiye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türk ordusunun Kıbrıs’taki varlığının Kıbrıs Türk halkının "tapusu" olduğunu belirterek, tek güvencelerinin Türkiye olduğunu söyledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Ankara Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı heyetini makamında kabul etti.

Muharip gazileri ve şehit ailelerini 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan 44 yıl sonra Kıbrıs’ta görmenin kendilerini onurlandırdığını dile getiren Töre, "Sizleri ziyaretçi değil, canlarımızla, kanlarımızla vatan yaptığımız bu topraklarda ev sahibi olarak görüyoruz." diye konuştu.

'Birlikte can ve kan verdiler'

Kıbrıs Türk halkının Barış Harekatı öncesi Türk ordusunun yolunu gözlediğini kaydeden Töre, "Bu topraklarda Mehmetçik ve Mücahit birlikte can ve kan verdiler. Türk ordusunun Kıbrıs’taki varlığı Kıbrıs Türk halkının tapusudur. Tek güvencemiz Türkiye’dir. 1974’ten beri Kıbrıs’ta barış ve huzur vardır. Artık ana vatanımız bizimledir. Biz Kıbrıslı Türkler Türk milletinin bir parçasıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından konuk heyete, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın yemini ile Mücahitler Marşı ve Mehter Marşı’nın yer aldığı tablolar takdim edildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:26
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