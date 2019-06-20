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KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Maraş kararı doğru bir adım"

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC’de bulunan kapalı Maraş ile ilgili alınan kararın doğru bir adım olduğunu ifade etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:35
KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Maraş kararı doğru bir adım"

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC’de bulunan kapalı Maraş ile ilgili alınan kararın doğru bir adım olduğunu ifade etti.


KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin sınırları içerisinde bulunan kapalı Maraş ile ilgili aldığı kararın doğru bir adım olduğunu ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaptığı sosyal içerikli yemek hakkında açıklamalarda bulundu. Töre yazılı açıklamasında, “Maraş’ın KKTC yönetiminde yerleşime açılmasının şart olduğunu vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı. Töre, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı bir Helen Adası görüp denizlerdeki doğalgaz haklarını gasp etme çalışmalarını sürdürdüğünü görüp bunu protesto ettiğini açıkladı. Töre, "Anavatan Türkiye olmasaydı Kıbrıs’ta ENOSİS de gerçekleşecekti ve Kıbrıs bir Girit olacaktı" diyerek, denizleri de işgale yeltenen Rum Yönetimine ’dur’ demek için harekete geçen Türkiye’ye sahip çıkıp, destek verme çağrısında bulundu.


Töre açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“KKTC hükümetinin Maraş kararına omuz verelim. Devletimize sahip çıkmayıp hala ‘Federasyon, birleşme’ diyenlerin sosyal içerikli bir yemeği bahane ederek dolaylı bir şekilde Türkiye’den icazet alıyor, arkası sıvazlanıyor diyenler yanlış değerlendirmelerde bulunuyor. İkide bir Türkiye’yi halkımıza şikayet edip sineye çekmem diyenlerin ne kadar meclisten habersiz, meclise bilgi verilmeden görüşmeler yaptığını da halkımız bilmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak yapılan çıkışlar kimseye fayda sağlamaz. KKTC’ye de, makamlarına da gelin hep birlikte sahip çıkalım. Öküzün altında buzağı aramaktan vazgeçelim."

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:35
  1. doğa

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