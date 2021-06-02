KKTC ile ticaret ve yatırım olanakları masaya yatırılıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla yarın KKTC’ye ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaret kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve KKTC Başbakanı Ersan Saner, Bakan Muş’u kabul edecek. Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile ikili görüşmelerde bulunacak. Muş’un Arıklı ile gerçekleştireceği görüşmede, KKTC ile Türkiye arasındaki ticaret akışının hızlandırılması ve ticaret hacminin artırılması için atılacak adımlar ele alınacak. Muş ve Arıklı tarafından “Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü” imzalanacak. Bakan Muş’un, KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüşmesinde ise iki ülke arasında gümrükler alanında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret kapsamında ayrıca, KKTC’de yerleşik firmalar ile gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanakları değerlendirilecek.